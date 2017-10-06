В Одесі на хабарі в 42 тисячі гривень затримали чиновника "Укртрансбезпеки"

В Одесі під час одержання хабара 42 тис. грн затримано одного з керівників управління «Укртрансбезпеки» в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 5 жовтня чиновника викрито під час отримання неправомірної вигоди слідчими прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Управління СБ України в області.

«Встановлено, що підозрюваний вимагав і отримав від приватного підприємця 42 тис. грн хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за перевантаження транспортного засобу», - повідомили в прес-службі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБ України в Одеській області, викрито керівника одного з підрозділів регіонального управління «Укртрансбезпеки». Зокрема, правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші за списання штрафних санкцій, нарахованих за перевантаження автотранспорту при перевезеннях.

«Чиновник «вирішував питання» за половину суми штрафу. Співробітники спецслужби затримали керівника підрозділу в службовому кабінеті під час одержання від комерсанта 1,5 тис. євро в гривневому еквіваленті», - розповіли в прес-центрі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України. Чиновника затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області на хабарі затримали державного виконавця. Службовець затриманий під час передачі чергового траншу в розмірі 78,6 тис. грн.