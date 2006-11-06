Кримські татари вважають, що Україна ”затирає очі” ОБСЄ

Кримські татари вважають, що кримська і центральна влада займається дезинформацією міжнародних організацій, заявляючи про вирішення проблем депортованих народів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Сімферополі представник правління кримської організації "Койдешлер" (Односельці) Ібраїм ВОЄННИЙ і активіст кримськотатарської інформаційної кампанії "Azatlik" ("Свобода") Надір БЕКІРОВ.

На підтвердження своїх слів учасники прес-конференції навели висловлювання чиновників під час візиту до України Верховного комісара ОБСЄ Рольфа ЕКЕУСА. "Українська влада вкупі з кримською владою не хочуть вирішувати на державному рівні питання відновлення прав депортованих народів, - заявив І.ВОЄННИЙ. - Як ніколи сьогодні потрібен закон про реабілітацію репресованих народів України. Чому в Росії існує закон про реабілітацію переселених народів, а Україна все тягне із законом? При цьому починає очі затирати Верховному комісару ОБСЄ, що все добре".

У свою чергу Н.БЕКІРОВ сказав, що кримські татари можуть навести численні приклади того, що влада автономії затягує вирішення питання про виділення землі на ПБК раніше депортованим громадянам, при цьому влада Криму заявляє при зустрічі з представниками міжнародних організацій, що проблеми репатріантів розв`язуються. "Тут (у Криму - УНІАН) була місія ОБСЄ… Їх всіляко дурили щодо ситуації в Криму. Багато хто до цього доклав руку, але я повинен сказати, що місія ОБСЄ і взагалі ОБСЄ користуються джерелами - не лише тим, що їм сказав пан ГРИЦЕНКО (кримський спікер - УНІАН) або будь-хто, у них є альтернативні джерела, зокрема й ми", - заявив Н.БЕКІРОВ.

Крім того, представник організації "Койдешлер" заявив, що наступного тижня кримські татари мають намір на площі біля будівлі виконкому міської ради Ялти встановити інформаційний намет і оголосити голодовку, привертаючи, таким чином, увагу громадськості до "фактів свавілля над депортованими громадянами з боку кримської та української влади".