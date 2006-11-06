В Черкасах евакуювали дитячий садок

У Черкасах через забруднення дитсадка “Ялинка” випарами ксилолу евакуйовано 60 вихованців.

Як заявив УНІАН, помічник начальника ГУ МНС у Черкаській області Костянтин ПРОЦЕНКО, різкий запах цієї хімічної речовини персонал дитсадка відчув на першому поверсі приміщення, після чого дітей одразу вивели на вулицю, а про пригоду повідомили рятувальників.

Спочатку припускалося, що причиною неприємного запаху є витік побутового газу, однак цю версію не підтвердила аварійна бригада ВАТ «Черкасигаз», яка оперативно обстежила приміщення дитсадка.

На місці пригоди рятувальники відібрали проби повітря для визначення хімічної речовини-забруднювача, а також її концентрації. Як з’ясувалося згодом, причиною забруднення став ксилол. Згідно з лабораторними даними, концентрація цієї хімічної речовини в приміщенні дитсадка перевищувала припустиму норму у 2,6 раза.

“Найбільша концентрація цієї речовини була виявлена у пральні, що дало підстави вважати, що летюча хімічна речовина потрапила до будівлі дошкільного закладу через каналізацію, - сказав К.ПРОЦЕНКО. - За однією із версій, що зараз перевіряється, хтось неподалік від дитячої установи несанкціоновано злив у каналізаційну систему розчинник, до складу якого і входить ксилол”.

За кілька годин, після провітрювання і контрольних заборів проб повітря, опергрупа ГУ МНС у Черкаській області дозволила обслуговуючому персоналу повернути дітей до приміщення.