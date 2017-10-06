Губернатор Одеської області Степанов пояснив, для чого придбав 30 смартфонів

Керівник Одеської обласної адміністрації Максим Степанов сьогодні відвідав Центр професійно-технічної освіти та вручив учням смартфони Meizu.

«Сьогодні познайомився з чарівною Кариною, вона стане однією з кращих стилістів. Я впевнений! А ще з майбутніми успішними кухарями, сантехниками і будівельниками. Відвідав Центр професійно-технічної освіти.

Тут, крім звичайних, навчаються особливі люди. Учні з порушеннями слуху. Неймовірно талановиті, АЛЕ! потребують трохи більшої уваги та підтримки.

Гаджети, які вони отримали сьогодні, повинні перетворити їх навчання на зрозумілий процес без перешкод. Я сьогодні бачив, як це працює. Мобільний додаток адаптує текст в мову і навпаки»,— розповів губернатор на своїй сторінці в Фейсбук.

Максим Степанов також висловив упевненість, що ці смартфони допоможуть молодим людям отримати професію і роботу. «Я знаю, що ці смартфони не вирішать глобальну проблему. Але вони, як засіб комунікації, отримання знань, допоможуть цим підліткам отримати професію. А надалі – роботу», - підсумував керівник ОДА.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли , що Максим Степанов задекларував оптову купівлю кількох десятків смартфонів загальною вартістю понад 87 тисяч гривень.