Пол Макартні заплатив 200 тисяч фунтів за компромат

Сер Пол Макартні купив за 200 тисяч фунтів стерлінгів плівки, які, за відомостями ЗМІ, містять компрометуючу інформацію про відносини музиканта з його першою дружиною - Ліндою, померлою в 1989 році. Таблоїд Daily Mail повідомляє, що ці записи мала намір одержати Хизер Мілс, нинішня дружина сера Пола, що почала з ним процес розлучення.

Плівки, що викупив Макартні, належали Пітеру Коксу, літературному агенту та співавтору Лінди Макартні: вони разом працювали над вегетаріанською книгою Home Cooking. Кокс дав зрозуміти ЗМІ, що у записах містяться скарги Лінди на Пола. Мовляв, чоловік бив її. Якби ці свядоцтва опинилися у руках Хезер, другій дружині було би легше довести в суді, що сер Пол міг наносити їй побої.

Джерела, що переказали Daily Mail зміст розмов Макартні та Кокса, повідомили, що Хезер називала суму, яку вона зажадала після розлучення. Йдеться про 80 мільйонів фунтів стерлингів. Раніше вимоги Мілс не розголошувалися.

Макартні та Мілс почали процес розлучення після чотирьох років шлюбу. З травня 2006 року вони офіційно живуть окремо. За останні місяці сторони встигли обмінятися взаємними звинуваченнями, а їхнє розлучення стало однією з головних тем британських ЗМІ.

Лента.ру