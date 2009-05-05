«Новому грипу» можуть присвоїти найвищий рівень загрози

Рівень загрози пандемії «нового грипу» може бути «вже незабаром» підвищений з п`ятого до максимального - шостого, заявила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чен.

«Проте це зовсім не означає наближення кінця світу», - відзначила вона. За її словами, йдеться про сигнал перш за все для служб охорони здоров`я, яким слід вжити відповідних заходів і підсилити контроль, передає ІТАР-ТАРС .

За останніми даними ВООЗ, кількість підтверджених у світі випадків захворювання на вірус H1N1 вже досягла 1085 в 21 країні і території. Зокрема, в Мексиці заразилися 590 осіб, 25 з яких померли.

Газета.ру