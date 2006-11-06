Надзвичайна ситуація в Управлінні надзвичайних ситуацій

Особовий склад Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївської області висловив недовіру начальнику управління та просить ЗМІ донести це до керівництва міністерства.

Про це йдеться у заяві УМНС, текст якої передано УНІАН.

В документі відзначається, що у вересні 2006 року МНС з невідомих причин провело реорганізацію Головного управління МНС України в Миколаївській області та призначило на посаду начальника управління Олександра МАСЛЄНЧУКА.

Колектив обласного управління МНС жаліється на неадекватну поведінку керівника, який ображає підлеглих, брутально принижує людську гідність, нецензурно лається та навіть застосовує грубу силу до особового складу.

Співробітники стверджують, що О.МАСЛЄНЧУК використовує службовий транспорт в особистих цілях та відремонтував особистий автомобіль за рахунок державних коштів.

Також підкреслюється, що така поведінка керівника має негативний вплив на морально-психологічний клімат всього колективу УМНС та поставило під загрозу організацію роботи оперативно-рятувальної служби області.

За словами авторів заяви, 25 жовтня до МНС України було направлено звернення начальницького колективу. Були проведені колективні збори, на яких одностайно, у кількості 117 осіб, висловлено недовіру О.МАСЛЄНЧУКУ. Досі Міністерство на колективне звернення не відреагувало, а навпаки, начальник управління був викликаний до МНС та направляється на двотижневі навчання до Академії при Президентові України, йдеться у заяві.

В той же час начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ повідомив УНІАН, що не знайомий з текстом даної заяви.

“Я не в курсі, до нас ця заява не приходила. Це питання не в нашій компетенції, оскільки ми маємо допомагати журналістам”, - сказав І.КРОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня працівники Головного управління МНС України в Тернопільській області добилися звільнення новопризначеного керівника Руслана СТЕЦЮКА Звільненню Р.СТЕЦЮКА з посади в.о. начальника Тернопільського обласного управління МНС передувала відкрита заява колективу управління, яку вони направили керівництву МНС, Президенту та прем’єр-міністру з проханням переглянути питання перебування на посаді начальника обласного управління Р.СТЕЦЮКА. У ній працівники управління скаржились на те, що Р.СТЕЦЮК “підриває авторитет колективу, ганьбить попередні досягнення, принижує честь і гідність працівників всіх рівнів, вживає ненормативну лексику”. Також офіцери звинуватили свого керівника у зловживанні службовим становищем та у пристрасті до спиртного.