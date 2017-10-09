На Рівненщині виявили рештки, які можуть належати знатному князівському роду

Розкидані людські останки, які можуть належати знатному князівському роду з Польщі, виявили археологи на Рівненщині. Там розпочали розкопки в усипальниці Благовіщенського костелу. Офіційно досліджень тут не проводили понад сто років, кажуть ініціатори розслідування. І їхні пошуки не були марними, просто на очах журналістів ТСН, археологи знайшли ще одне поховання.

Археолог Олексій Войтюк показує рештки, які він з колегами знайшов в усипальниці Благовіщенського костелу, що колись належав знатному княжому роду Чорторийських. Кістки обережно складені в картонній коробці, їм зо півтисячі років.

«Кістки в цій крипті вони розкидані були хаотично по підлозі. Вірніше підлогою це важко назвати - по засипці зі сміття», - каже археолог.

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Найімовірніше над рештками поглумилися за радянських часів, каже фахівець. Пошуковці не виключають, навідувалися сюди в пошуках коштовностей і чорні археологи.

Благовіщенський костел – це пам’ятка архітектури XVII століття у селищі Клевань. Його фундатор зі знатного польського роду - князь Юрій Чорторийський.

«Чарторийські були засновниками однієї з двох партій, які змагалися за корону короля Польщі, Речі Посполитої. Це один із знатних родів Польщі», - каже ініціатор розкопок Сергій Мініч.

Тож в цій усипальниці декого з роду Чорторийських і ховали. Археологи кажуть, це надзвичайно важливе дослідження. Завдяки йому зможуть довести, що усипальниця значно давніша, аніж вказано у історичних згадках про неї.

Розкопки лише почали, тому що ще знайдуть, археологи гадати не беруться. Попереду експертизи кісток, щоби з’ясувати точно кому з князів вони належать. А після цього про знахідки мають повідомити поляків, щоби разом гідно перепоховати останки. Адже в Польщі і досі діє фонд князів Чорторийських.

Як повідомляв УНІАН, археологи припускають, що знайшли гробницю Миколая Чудотворця в Туреччині.