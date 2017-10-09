Головний лісничий Чернівецької області пропонував поліцейському 8 тисяч євро щомісяця

23:22, 09 жовтня 2017
Суспільство
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Посадовець лісового господарства запропонував посадовцеві поліції 10 тис. доларів.

Затримали хабародавця під час спроби передачі першого

У Чернівцях правоохоронці сьогодні затримали керівника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства під час спроби підкупу начальника управління захисту економіки в Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Нацполіції.

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Зазначається, що головний лісівник області намагався домовитись із посадовцем Нацполіції щодо систематичної виплати йому неправомірної вигоди за невтручання правоохоронців у справи обласного лісового відомства – не перешкоджання діяльності і не проведення відповідних перевірок.

Посадовець лісового господарства запропонував посадовцеві поліції 10 тис. доларів. Також він запевнив поліцейського, що хабарі виплачуватиме йому у розмірі 8 тис. євро щомісячно.

Оперативники Чернівецького та Львівського управлінь департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі військової прокуратури затримали хабародавця під час спроби передачі першого «траншу» коштів у сумі 4,2 тис. євро та 2,3 тис. доларів США.

Посадовцеві поліції пропонували 10 тис. доларів / фото npu.gov.ua

Правоохоронці також встановили, що до підкупу посадовця поліції головний лісничий Чернівецької області залучив ще двох колег зі своєї галузі.

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Слідчі військової прокуратури Західного регіону розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Гроші у фігуранта вилучено і вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За спробу підкупити поліцейського затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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Теги: #лісове господарство#головний лісничий області#поліція затримала хабарника