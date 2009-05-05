На шахті «Новодзержинська» тривають пошуки 9 гірників

На шахті «Новодзержинська» в Донецькій області тривають пошуки 9 гірників, заблокованих завалом породи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Наразі ведення гірничих робіт на ДП «Шахта «Новодзержинська» заборонено в цілому, крім пошуково-рятувальних та пов’язаних з забезпеченням життєдіяльності підприємства. Фахівці теруправління Держгірпромнагляду по Донецькій області проводять опитування свідків аварії та вивчають технічну документацію аварійної дільниці.

Як повідомляв УНІАН, обвал порід покрівлі на держпідприємстві «Шахта «Новодзержинська» у Донецькій області стався 4 травня о 15.50 на глибині 585 метрів.

Під час обрушення порід на дільниці працювало 14 гірників, 5 з яких вийшли самостійно на поверхню.

За даними Держгірпромнагляду, з початку цього року інспектори теруправління провели на шахті «Новодзержинська» 123 обстеження. Дільницю №71, де 4 травня сталася аварія, за 4 місяці перевіряли 14 разів. У 8 випадках ведення як очисних, так і підготовчих робіт заборонялося. Зокрема, 15 квітня під час оперативної перевірки було заборонено ведення очисних робіт дільниці №71 через порушення паспорту кріплення покрівлі. Крім того, заборонялась робота дільниць №66 та №78 на горизонті 585 м через порушення пило-газового режиму та недотримання паспортів кріплення.