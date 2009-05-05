Мінтранс скинув СМС українцям, захопленим піратами

Міністерству транспорту та зв`язку наразі не вдалося сконтактувати з екіпажем захопленого піратами судна «Аріана» по супутниковому зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Державної адміністрації морського та річкового транспорту, заступник міністра транспорту та зв`язку Михайло ЧУБАЙ.

«Ми виходили на зв`язок кілька разів, виклик іде, але відповідей не надходить», - сказав він. Водночас, за його словами, членам екіпажа було надіслано СМС з телефоном гарячої лінії, яку відкрила компанія «Укркрюінг» як посередник працевлаштування моряків на іноземні судна. Цю гарячу лінію відкрито в Одесі, її номер 776-22-10.

Як зазначив М.ЧУБАЙ, всю інформацію про судно міністерство отримує від компанії «Укркрюінг», яка підтримує зв`язок з грецьким власником судна.

За словами М.ЧУБАЯ, грецькій компанії-оператору вдалося встановити зв`язок з капітаном «Аріани» Геннадієм ВОРОНЦОВИМ, який підтвердив, що судно перебуває біля берегів Сомалі, стан усіх членів екіпажа - задовільний. Він також зазначив, що наразі немає інформації про вимоги піратів.

Нагадаємо, балкер "Аріана" з українським екіпажем (24 особи) було захоплено піратами 2 травня за 250 миль на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер виходив з Бразилії на Близький Схід з вантажем 35 тисяч тонн сої.