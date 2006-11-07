Гонкурівську премію отримав американець (фото)

Лауреатом Гонкурівської премії за 2006 рік став американець Джонатан Літтелл (Jonathan Littell), автор роману "Les Bienveillantes" ("Доброзичливці"). Сім з десяти членів жюрі головної французької літературної нагороди віддали свої голоси книзі уродженця Нью-Йорка, який наразі проживає в Барселоні, повідомляє агентство France Presse. Ім`я лауреата премії оголосили в Парижі 6 листопада 2006 року.

Наприкінці жовтня 2006 року Літтелл одержав за цей роман Гран-прі Французької академії (Academie Francaise). З серпня цього року по кінець жовтня книга була продана у Франції тиражем понад 200 тисяч екземплярів.

Роман на дев’ятсот сторінок "Les Bienveillantes" написаний від імені вигаданого полковника СС Максиміліана Ауе, що оповідає про жорстокість німецьких військ на Східному фронті в роки Другої світової війни.

"Les Bienveillantes" - це другий роман Джонатана Літтелла. Перша його книга - "Bad Voltage" - була опублікована в 1989 році. Англійське видання книги "Les Bienveillantes" заплановане на 2008 рік.

Іншими фіналістами Гонкурівської премії 2006 року були наступні романи: «L`Amant en Culottes Courtes» («Коханець в шортах») Алана Флейшера (Alain Fleischer), «Marilyn, Dernieres Seances» («Мерілін, останні сеанси») Мішеля Шнейдера (Michel Schneider) і «Ouest» («Захід») Вівіан Хамі (Viviane Hamy).

Літтелл, випускник Йельского університету і багаторічний співробітник французької гуманітарної місії в Боснії, Чечні і Конго, доводиться сином Роберту Літтеллу, популярному журналістові і автору шпигунських романів.

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