Третя спроба продати чверть Полтаваобленерго: бажаючих знову не знайшлося

Призначені на завтра, 6 травня, повторні аукціонні торги з продажу 25% державного пакета ВАТ "Полтаваобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) не відбудуться через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, наступні торги з продажу цього пакета буде проведено через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, призначені на 22 і 28 квітня аукціони з продажу 25% державного пакета акцій ВАТ "Полтаваобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі також не відбулися через відсутність заявок. Номінальна вартість 25% пакета акцій "Полтаваобленерго" становить 13,8 млн. грн. Стартова ціна державного пакета "Полтаваобленерго" була встановлена на рівні 307,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтаваобленерго» займає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 19% акцій "Полтаваобленерго" належать кіпрській Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кіпрській Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кіпрській Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кіпрській Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі й знаходяться в управлінні НАК "Енергетична компанія України".