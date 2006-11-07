Україна збільшить обсяги продажу зброї

Україна цього року збільшить обсяги продажу зброї на 10 відсотків. Незважаючи на відсутність державного оборонного замовлення, Україна зберігає своє лідерство в розробці окремих видів озброєння.

Китай, Пакистан, Росія та Алжир замовляють вітчизняні авіаційні двигуни, бронетехніку, системи радіолокації. А країни СНД ще скуповують стару радянську техніку. За словами керівників неурядового Центру досліджень армії, зараз Україна має унікальні протитанкові ракети, витоговлені за стандартами НАТО.

Сергій Згурець, керівник дослідних проектів ЦДАКР зазначає: "Україна може експортувати вироби високоточного ураження, засоби радіолокації, засоби захисту високоточної зброї до літаків та бронетехніки тощо."

Валентин Бадрак, директор ЦДАКР говорить: "Незважаючи на ризик в тому числі і інформаційних операцій проти України, ми вважаємо, що Україна має триматися на ринку озброєння та має демонструвати там своє лідерство."

5 канал