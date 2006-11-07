Клюєв обіцяє зниження ціни на бензин

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ прогнозує подальше зниження цін на бензин АІ-95 до 3,65 грн. за літр і на дизельне пальне - до 3,6 грн. за літр.

Таке припущення А.КЛЮЄВ висловив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» від 7 листопада 2006 року.

«Останні півтора року політика уряду була направлена на те, щоб стимулювати імпорт нафтопродуктів, а не їх виробництво. Ми, навпаки, почали захищати вітчизняного товаровиробника, створюючи для нього найсприятливіші умови. Нещодавно ми провели через Кабінет Міністрів і подали до Верховної Ради закон про стимулювання інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу. Крім цього, ми додатково почали стимулювати ввезення нафти в Україну. І цим відразу створилися найсприятливіші умови для насичення ринку нафтопродуктами. А, отже, і зниження ціни. Я особисто не сумніваюся, що пройде ще тиждень, і бензин АІ-95 коштуватиме 3,65 грн. за літр, а дизпальне 3,6 гривні за літр», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, віце-прем`єр повідомив, що уряд не виключає введення мораторію на закон про надання пільг виробникам сумішевих бензинів. «Йдеться про мораторій строком на один рік. І ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми, безумовно, займатимемося і нафтовою, і етаноловою програмами. Але, перш за все, ми повинні навести лад в обліку. Компанії, які не займаються виробництвом, а на паперах показують, що займаються, мають бути покарані. Водночас ми як держава повинні стимулювати виробництво альтернативних видів пального. І ми повинні створити умови для здорової конкуренції. Не тіньової, а саме здорової», - пояснив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року, коли ціни на нафтопродукти в Україні майже досягли європейського рівня – приблизно, 1 долара за літр, Кабінет Міністрів України підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів. Зокрема, 12 серпня Міністерство палива та енергетики і нафтотрейдери домовилися про граничну ціну на бензин А-95 в 4,7 грн./літр, а на дизпальне - 4,1 грн./літр.

Проте в другій половині серпня і вересні ціни на пальне на світових ринках почали стрімко падати.

На початку жовтня А.КЛЮЄВ повідомив, що уряд домовився з нафтотрейдерами про можливе поетапне зниження цін на бензин марки А-95 до 4 грн. 10 коп. за літр, дизпальне – до 3,95 грн./літр із можливістю подальшого пониження з урахуванням світової кон`юнктури, а також бензину А-80 до рівня 3,8 грн./літр.

Нафтопродукти продовжують зберігати тенденцію до здешевлення.

1 листопада уряд домовився з нафтотрейдерами про чергове зниження цін на світлі нафтопродукти до 12 листопада: на А-95 до 3,65 грн., ДТ - до 3,60 грн. за літр.