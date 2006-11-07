Черновецкий поставить в Києві ялинку зі свинями за півмільйона

Цього року 35-метрова ялинка на площі Незалежності буде прикрашена більш ніж 300 видами іграшок. Про це повідомив представник Київського міського центру народної творчості і культурологічних досліджень, на яке посилається прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Ми додатково хочемо зробити новий світлодіодний дизайн ялинки», - додав представник центру. За його словами, ялинка буде збірною з 250-300 маленьких ялиночок, а її висота буде близько 35 метрів.

Представник центру також повідомив, що його організація має намір розробити нову верхівку ялинки і зробити різноманітнішим асортимент ялинкових іграшок.

Серед нових іграшок розглядаються варіанти поросят, оскільки, згідно східному календарю, 2007 рік - рік огняно-червоної свині. «Оранжевою (свиню - ред.) не робитимемо, щоб нас не звинуватили, що ми підкладаємо свиню однієї з політичних сил, ми цього не хочемо», - додав представник центру.

Він підкреслив, що обертатися ялинка не буде, оскільки, хоча така функція і можлива, коштує це дуже дорого, а питання безпеки людей все ж таки залишаються актуальними.

При цьому представник центру оцінив роботи по установці ялинки і декоративного оформлення міста в 500 тис. гривень.

Обком з посиланням на Лігу