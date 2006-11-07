Прогноз погоди до кінця тижня

8-10 листопада в Україні потеплішає до 4-9° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, 8 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, окрім східних областей та Приазов`я, вдень у східній частині та в Криму часом опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці на дорогах країни, крім Криму та Приазов`я, місцями ожеледиця, на заході - подекуди туман. Вітер західний, 7-12 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, у східних областях - 0-5° морозу; вдень - 4-9° тепла, на півдні - до 13°; у Карпатах протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла.

9 листопада переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході, а ввечері - у західних та північних областях - часом дощ. 10 листопада в Україні місцями невеликі дощі. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 9 листопада у західних областях, 10 листопада - у західних та північних - місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат - 25-30 м/с.

Температура вночі - 0-5° тепла, на узбережжі морів та в Криму - до 8° тепла, вдень - до 4-9°, 9 листопада у південній частині - 8-13° тепла.

11-12 листопада часом сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, 11 листопада невеликі опади; лише у південній частині та східних областях переважно без опадів. Температура вночі 11 листопада - від 2° тепла до 4° морозу, 12 листопада - 2-8° морозу; вдень - 0-6° тепла; в Криму вночі - від 2° морозу до 4° тепла, вдень - 3-9° тепла.

У Києві та області 8 листопада хмарно з проясненнями. Вночі очікуються невеликі опади, слабкий туман, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 2-4° тепла, вдень - 6-8°; по області вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.

9 листопада без істотних опадів, лише ввечері часом дощ. 10 листопада місцями невеликий дощ. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 10 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

11-12 листопада часом сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, 11 листопада невеликі опади. Температура вночі 11 листопада - від 1° тепла до 4° морозу, 12 листопада – 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла.