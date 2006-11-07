З України видворили російського злодія в законі ”Камо”

Співробітники УБОЗ ГУ МВС України в Криму 3 листопада в Ялті затримали громадянина Російської Федерації Камо САФАРЯНА (1961 р.н.), уродженця Грузії - раніше неодноразово судимого „злодія в законі”, відомого під прізвиськом „Камо”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ, 6 листопада на підставі ст. 32 Закону України „Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» винесено постанову про видворення К.САФАРЯНА за межі України, а також йому заборонено в`їзд на територію України строком на 5 років.

Цього ж дня затриманий залишив територію України.