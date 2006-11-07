У Києві зірвали програму з будівництва метро

Голова правління ВАТ «Київметробуд» Володимир заявляє про зрив програми з будівництва столичного метро в цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні журналістам він заявив: «При Радянському Союзі ми будували 1 км на рік, сьогодні, щоб виконати програму з будівництва метрополітену, яка складена до 2020 р. - а це майже вдвічі збільшення протяжності ліній метро, - необхідно будувати 3,5-4 км на рік. Цього року зірвано програму, дай Бог, щоб наступного року ми знову вийшли на 2 км. Тоді можна буде говорити про зростання темпів виробництва і виконання цієї програми».

За словами В.ПЕТРЕНКА, головною проблемою є нестабільне фінансування будівництва нових віток метрополітену. «Проблема нерівного фінансування приносить незручності в роботу», - сказав він.

За даними голови правління «Київметробуду», цього року 106 млн. грн. пішло на відновлення рухомого складу метрополітену, 250 млн. грн. було виділено на будівництво метрополітену.

Довідка УНІАН. Відповідно до Державної програми будівництва і розвитку мережі метрополітенів, затвердженої Кабінетом Міністрів 7 березня 2006 року, ділянка від станції «Либідська» до станції «Виставковий центр» Куренівсько-Червоноармійської лінії метро в Києві планується побудувати в 2006-2008 роках.

Протяжність ділянки становить 5 км, на ній розташуються чотири станції («Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська», «Виставковий центр»).

На це будівництво планується виділити 576,1 млн. грн. (288,05 млн. грн. з Державного бюджету, 288,05 млн. грн. - з місцевого).

Відповідно до програми, ділянку від станції «Виставковий центр» до станції «Теремки» планується ввести в 2010-2020 роках. Її протяжність - 2,6 км, з двома станціями («Одеська площа», «Теремки»).

На це будівництво передбачається виділити 30 млн. грн. - по 15 млн. грн. з Державного і міського бюджетів.

Сьогодні В.ПЕТРЕНКО повідомив, що має намір просити Київраду виділити в 2007 р. на будівництво ділянок трьох станцій метро «Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська» на лінії метро у напрямку житлового масиву Теремки 340 млн. грн.