10 листопада о 20.00 у Львові розпочнеться вечірка, яка триватиме 61 годину.

Завершиться вечірка в понеділок 13 листопада о 09.00 важливою подією – реєстрацією рекорду та урочистим нагородженням подарунками та дипломами за участю представників «Книги рекордів України». Водночас буде подана заявка в світову «Книгу рекордів Гіннеса» про встановлення нового рекорду. Вечірка проходитиме під патронатом Управління культури Львівської міської ради за сприяння Відділу роботи з молоддю.

GUINNESS MEGA PARTY – це грандіозне шоу найвищого ґатунку, організатори якого є Міжнародний Молодіжний Розважальний Комплекс «МЕТРО» та стильна радіостанція MFM station, які не пошкодували ні часу, ні сил, ні подарунків на оформлення та реалізацію цього проекту. Організаторами вечірки є Міжнародний Молодіжний Розважальний Комплекс «МЕТРО» та стильна радіостанція MFM station.

GUINNESS MEGA PARTY має на меті зібрати не тільки молодь м. Львова, а й усієї України. Одночасно в розважальному комплексі «МЕТРО» можуть перебувати 1500 осіб, склад учасників вечірки може змінюватись.

Ця вечірка – найбільший молодіжний проект 2006 року та грандіозне шоу з безліччю розваг та конкурсів. На власні очі побачити GUINNESS MEGA PARTY – питання престижу і статусу для сучасної молодої людини, стати учасником проекту протягом всієї вечірки, а також можливість увійти в історію разом з організаторами проекту. До останнього моменту організатори GUINNESS MEGA PARTY не знають, скільки героїв, постійних учасників, проекту збере розважальний комплекс «МЕТРО».

Концепція цієї вечірки унікальна – це не просто дискотека, а сукупність активної розважальної програми. Відвідувачі вечірки зможуть взяти участь в школі танців, конкурсі караоке, АРМ-реслінгу, залізти на альпіністську стінку або пострибати на батуті.

Найстійкішого учасника MFM STATION планує нагородити цінним призом. Також будуть номінації «Міс», «Містер» і «Пара» вечірки. Переможці в цих номінаціях будуть нагороджені цінними і несподіваними подарунками від MFM STATION після встановлення рекорду.

Неповторну атмосферу вечірки для відвідувачів створюватимуть: ді-джеї DJ CROSS (MFM), DJ KEKS (MFM), DJ Невідомий, DJ Tihiy, DJ Boxer, техно-леді DJ Veronika, DJ Mihal, DJ UncleSam та багато інших. Протягом вечірки гостей розважатимуть Ексклюзив-шоу комплексу «МЕТРО» «Ред-Фон» та відомий шоу-балет «Сіріус». Спеціальним гостем цього заходу стане проект STEREOLIZA – це суміш поп-музики, елементів хіп-хопу та електроніки, які зорієнтовані на молодого слухача. І це найгучніший європейський дебют 2006 року.

Організатори висловлюють окрему подяку тим, хто допоміг в якісному проведенні вечірки: мережі ресторанів «Де Манджаро» (пригощають відвідувачів протягом вечірки 6 разів), ТМ «Це Кава» (забезпечують бадьорий настрій протягом вечірки), Управлінню культури Львівської міської ради за сприяння Відділу роботи з молоддю. Також окрема подяка інформаційним спонсорам проекту: газети «Теленеделя», «Телескоп», «Комсомольська правда», журнал «RІА».

Детальніше про це читайтеhttp://www.book.adamant.ua/akt/mfm/reliz.rar