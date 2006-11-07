Підозрюваного у вбивстві донецького підприємця звільнили

Підозрюваний у вбивстві донецького підприємця Геннадія Бистрякова співвласник ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування" Василь ЄВДОКИМОВ відпущений на волю через відсутність доказів.

Про це "Острів" повідомив адвокат В.ЄВДОКИМОВА Сергій ОСИКА.

За його словами, сьогодні закінчився визначений судом строк перебування підозрюваного під вартою, впродовж якого прокуратура міста Донецька повинна була пред`явити йому обвинувачення. Оскільки ніяких підстав для пред`явлення будь-яких обвинувачень прокуратура не знайшла, В.Євдокимова було випущено на волю.

Адвокат вважає, що йому вдалося повністю відстояти права свого підзахисного, серйозно порушені на початковому етапі слідства. Впродовж перших п`яти днів перебування В.ЄВДОКИМОВА під вартою затриманий, а потім - заарештований не мав можливості зустрітися зі своїм адвокатом.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у власній квартирі в Донецьку було знайдено убитим керівника ТОВ "Гермес-трейдінг", генерального директора Дебальцевського заводу металургійного машинобудування Г.Бистрякова. Загиблий був кандидатом у депутати Донецької облради від БЮТ, помічником народного депутата Володимира СКУБЕНКА (фракція БЮТ).

28 жовтня за підозрою у скоєнні цього злочину було затримано колегу Г.Бистрякова - генерального директора ДЗММ В.ЄВДОКИМОВА.