Азаров готує поступовий перехід «тіньової» економіки в напівлегальну

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що боротися з «тіньовою» економікою не потрібно, а необхідно створювати такі умови, за яких українцям невигідно буде приховувати податки і одержувати зарплату "в конвертах".

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Які методи боротьби з тіньовою економікою? Боротися з тіньовою економікою не потрібно, потрібно створювати такі умови, за яких тіньова економіка прагне стати, образно кажучи, сірою. Чорна - сірою, а сіра - світлою, - заявив М.АЗАРОВ. - Які умови? Перш за все, клімат відповідний податковий, адміністративний клімат, за якого було б вигідно в повному обсягу платити податки, і було б дуже невигідно приховувати ці податки, платити зарплату по-чорному".

Як сказав М.АЗАРОВ, уряд ще в 2004 році приступив до виконання програми для виведення економіки з тіні, проте керівники Кабінету міністрів в 2005-2006 роках цю програму скрутили. "Програма досить проста - це зниження нарахувань на фонд оплати праці. Ми затвердили нові норми ставок на доходи фізичних осіб - достатньо низькі, наступним етапом було скорочення нарахувань на фонд оплати праці за соціальними внесками. І ми б це зробили, якби не надзвичайний роздутий дефіцит Пенсійного фонду. Ось ми в 2008 році ліквідуємо бюджет Пенсійного фонду. Якщо ми його ліквідуємо, то з 2008 року ми матимемо можливість далі знижувати нарахування на фонд оплати праці", - пояснив він.

За словами М.АЗАРОВА, наступним етапом стане перехід до накопичувальної системи, "коли кожен громадянин України матиме накопичувальний пенсійний рахунок". "Кожен громадянин, кожен працівник не буде зацікавлений у виплаті зарплати в конверті", - сказав М.АЗАРОВ.

За його твердженням, Кабінет міністрів не збирається проводити каральні заходи, а створюватиме умови, за яких "буде поступовий перехід з тіньової економіки в напівлегальну, потім в легальну". "Вигідніше буде працювати при світлі", - сказав перший віце-прем`єр-міністр.