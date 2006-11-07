Кабміну Януковича треба 1,5 роки, щоб розібратися зі спадщиною попередників

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що попередні уряди Української держави залишили в спадщину Кабінету міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА численні помилки і прорахунки, на виправлення яких треба близько півтора року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні в Сімферополі під час наради з активом Автономної Республіки Крим.

"Непросту одержали ми спадщину, і непростий нас чекає 2007 рік. Я його не дарма називаю перехідним - роком стабілізації, - сказав перший віце-прем`єр-міністр України. - Після півтора року такого управління, на жаль, приблизно півтора року треба угробити на те, щоб навести елементарний порядок у країні". При цьому М.АЗАРОВ заявив, що допущені попередніми урядами прорахунки, помилки і "той неправильний стратегічний курс, який був обраний країною", виправити дуже складно. "Непросто відновити рівень довіри з Росією, дуже непросто. Для мене, наприклад, принциповим питанням є стабільність ціни на газ і не тільки на 2007 рік. І я це підкреслюю", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що "попередні діячі", які заявляли про звільнення 20 тисяч чоловік, довели Україну до розбалансованості управління на всіх рівнях влади. "Коли абсолютно випадкові люди прийшли управляти районами, областями, містами, міністерствами, відомствами, влада виявилася розбалансованою, вона позбулася найголовнішого - достовірної інформації про те, що відбувається", - сказав перший віце-прем`єр-міністр України.

Крім того, він відзначив, що ті сили, які проводили неправильну економічну політику в 2005-2006 роках, сьогодні заважають уряду В.ЯНУКОВИЧА "наводити лад у країні".