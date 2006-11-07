Росія перегляне ціни на уранове паливо для АЕС України
21:06, 07 листопада 2006Суспільство
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Такою є "формула"
Росія планує переглянути з 2007 року ціни на уранове паливо для АЕС України, повідомило РІА “Новости” джерело в Росатомі.
"Ще в січні цього року Росія і Україна домовилися про формулу ціни на паливо, яка включає всі складові тарифу і прив`язана до спотових цін на уран", - сказав співрозмовник агентства.
"Ми також домовилися щорічно коригувати ціну. І, оскільки спотові ціни на уран зросли в рази, то ціна на паливо для АЕС також переглядатиметься", - пояснив він.
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