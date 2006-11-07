У Дніпродзержинську знайдені мертвими п`ятеро юнаків і дівчат

У Дніпродзержинську (Дніпропетровська область) в одній із квартир багатоповерхового будинку, розташованому у Лівобережному районі міста, знайдено мертвими п’ятеро осіб, 1987-1988 років народження, які, за попередньою версією, отруїлися чадним газом. Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Серед загиблих – дві дівчини і три хлопці. Як з’ясувалося, вчора жертви трагедії святкували день народження. Особи більшості загиблих встановлено. Вони є жителями Дніпродзержинська. В одного із загиблих знайдено студентський квиток.

За інформацією джерела, трагедія сталася у найманій квартирі, в якій виявили газову колонку, встановлену неофіційно. На місці події працює слідча група. Ведеться слідство.