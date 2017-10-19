На Житомирщині реставрація меморіалу Героям Базару має завершитися до 19 листопада – ОДА

На Житомирщині триває реставрація меморіалу Героям Базару.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомляє голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

«Як і обіцяв, меморіал Героям Базару буде реставровано. Вже приступили до виконання робіт з укріплення хрестів, курганів, заміни плитки, далі – освітлення та огородження. Дедлайн для підрядників – 19 листопада», - зазначив він.

Гундич також наголосив, що в області потрібно гідно вшанувати річницю трагедії під Базаром.

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«Річницю пам’яті маємо вшанувати гідно. Адже це - наша історія та вшанування патріотів, які до останнього боронили землю, загинувши за неї. Нова Житомирщина – це і відновлення культурної та історичної спадщини», - написав Гундич.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині відновляють меморіальний комплекс загиблим під Базаром. 21 листопада виповниться 96 років від трагедії у селі Базар Народицього району.

За словами директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації Романа Щебетова, буде здійснено реставраційні роботи хрестів та головного меморіалу, укріплюватимуть кургани та займатимуться благоустроєм території. Також планується вимостити плиткою доріжки та місце для паркування, встановити лавки та засадити газон.

Довідка УНІАН. 17 листопада 1921 року в селі Малі Міньки поблизу села Базар у ході другого зимового походу Армії Української народної республіки відбувся бій Волинської групи Армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Юрія Тютюнника з більшовиками - 9-ю Кримською дивізією Григорія Котовського. У бою загинули понад 400 українських солдатів та офіцерів, 537 опинилися в полоні, з яких десятки поранених померли, а 359 полонених перевели до Базару й утримували у церкві. Із 359 полонених учасників походу жоден не погодився перейти на службу до Червоної армії, за що 21 листопада 1921 р. у Базарі їх всіх розстріляли більшовики. На місці цих подій споруджено меморіал.