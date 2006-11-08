На Луганщині наркоман убив і розчленував свою 6-річну доньку

Трагедія сталася у Красному Лучі

У Красному Лучі Луганської області затримано місцевого жителя, 1974 року народження, робітника відкритого акціонерного товариства. Як повідомило УНІАН джерело у правоохороних органах, як з’ясувалося, затриманий, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, у літній кухні власного домогосподарства вбив ножем свою шестирічну доньку Єлизавету, тіло розчленував й склав у морозильну камеру.

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