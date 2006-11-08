Синоптики прогнозують погіршення погоди

9 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних областях пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Криму вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

10-11 листопада утримається хмарна погода з проясненнями. 10 листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ; 11 листопада без істотних опадів, лише вночі у західних, північних та центральних областях місцями очікується невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 10 листопада у західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура 10 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні до 11°; 11 листопада в Україні протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 0-5° тепла; в Криму 10 листопада вночі 3-8°, вдень 7-12° тепла, 11 листопада вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

12 листопада у західних, північних, більшості центральних областей, 13 листопада на більшій частині території України очікується дощ та мокрий сніг. Температура вночі 12 листопада 2-8° морозу, в Криму, а 13 листопада в Україні від 3° морозу до 4° тепла; вдень від 1° морозу до 5° тепла, на крайньому півдні до 9° тепла.

У м.Києві та області 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

10-11 листопада оікується хмарна погода з проясненнями. 10 листопада місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. 11 листопада вночі місцями пройде невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, вдень 11 листопада без істотних опадів; зниження температури протягом доби до 2° морозу - 3° тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 10 листопада місцями пориви 15-20 м/с.

12-13 листопада часом пройде дощ та мокрий сніг, лише вночі 12 листопада без істотних опадів. Температура вночі 12 листопада 2-7° морозу, 13 листопада від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла.