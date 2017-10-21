Через неправильно обладнані пішохідні переходи щодня в Україні гине 10 людей

В Україні щодня гинуть люди на пішохідних переходах, бо водії ігнорують вимогу ПДР про зупинку та надання переваги пішоходам, а самі пішоходи вибігають на дорогу, забуваючи переконатися в безпеці власних дій. Одна з найпоширеніших міських аварій – машина врізається в ту, що попереду, котра загальмувала перед переходом, аби пропустити пішохода, йдеться в сюжеті ТСН.

9-річна Ніна досі не може оговтатися від того, що сталося з нею напередодні, коли разом із хрещеною переходила дорогу біля школи. Обох ледве не збив Mercedes. «Я дуже перелякалася, усе так швидко сталося», - зізнається дитина. «Чуємо звук гальм і лайку. Після цього виглядає водій і починає просто лаятися, кричати, ображати дитину. Припарковується, виходить, каже: пішли за кут поговоримо, розберемося», - розповідає свідок подій Інна Тихонова.

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Українська статистика свідчить, що кожного дня в країні гине 10 пішоходів і ще близько сотні зазнають різних травм. У кожному місті є свої місця смерті. В Сумах це вулиця Героїв Крут, де крутий з’їзд із мосту завершується пішохідним переходом. «Нервовий стрес, вікна ж сюди виходять, чую скрегіт гальм постійно. Ми вже звикли, що якщо нема удару, то можна і не визирати», - зізнається мешканка будинку поряд. У Чернівцях найнебезпечнішою для пішоходів ділянкою називають вулицю Винниченка, де колись п’яний водій збив на смерть жінку з трьома дітьми. Зараз вже є кнопковий світлофор, але люди тут усе одно гинуть чи не кожні декілька місяців. У Дніпрі на набережній автомобілі вкрай рідко пропускають пішоходів.

У столиці ж одним із місць смерті є Голосіївський проспект – тамтешня «зебра» лише цьогоріч бачила кілька смертельних ДТП. Експерт у галузі безпеки дорожнього руху пояснює, що дорожники не врахували погану оглядовість для водіїв, тому місце є дійсно небезпечним. Погіршує ситуацію не лише недбалість тих, хто встановлює знаки, але й погане освітлення вулиць, неправильно припарковані машини та стерта фарба розмітки. Самі дорожники кажуть, що найдієвішим засобом безпеки є лежачі поліцейські – штучні перешкоди, перед котрими водій вимушений загальмувати, аби не пошкодити своє авто.

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Для пішоходів рятівними можуть стати досить елементарні дії. «Може, це наївно, але підходячи до проїжджої частини, подивитися ліворуч – переконатися, що немає транспорту, який наближається. І почати йти, дійти до осевої, на кілька секунд пригальмувати, подивитися праворуч. Продовжити, закінчити перехід», - розповів керівник служби контролю за розміщенням і технічним складом засобів регулювання дорожнього руху та вдосконалення його безпеки Максим Євдокімов. Однак дуже часто і дорослі, і діти переходять дорогу, навіть не повертаючи голови в жодну зі сторін, звідки може прийти потенційна смерть.

Як повідомлялося, 20 жовтня невідомі напали на знімальну групу ТСН. Подія сталася близько 15 години на Голосіївському проспекті. Журналісти знімали сюжет про небезпечні пішохідні переходи Києва і на одному з таких місць стали свідками аварії. Коли оператор почав фільмувати подію, особи з Audi, яка стояла з розбитим капотом на проспекті, почали заважати роботі знімальної групи. Номерних знаків на момент зйомок на автомобілі не було. Невідомі закривали камеру руками, штовхали журналіста та оператора, на адресу знімальної групи лунали численні погрози.