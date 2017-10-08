В Миколаєві автобус на смерть збив двох пішоходів (фото)

В Миколаєві водій автобусу АТАМАН скоїв наїзд на двох пішоходів, внаслідок чого вони від отриманих травм загинули на місці події.

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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції міста, трагедія сталася 7 жовтня, о 19.10, на вул. Веселинівська. Зазначається, що чоловік і жінка переходили проїжджу частину у невстановленому для переходу місці.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Також у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та мікроавтобусу Renault Trafic, внаслідок якої 4 пасажирів госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, аварія сталася 7 жовтня об 11:35 на проспекті Богоявленському.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів четверо пасажирів маршрутного таксі, троє жінок та чоловік, віком від 50 до 60 років, із тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості доставлені до медичного закладу", - зазначили у відомстві.

За вказаним фактом слідчими розпочате кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини ДТП, призначено проведення відповідних експертиз.