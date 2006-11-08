Іллічівський морський порт отримав нового начальника

Наказом Міністерства транспорту і зв`язку України (№1050 від 2 листопада ц.р.) начальником Іллічівського морського торгового порту призначений Геннадій СКВОРЦОВ. Про це УНІАН повідомили в порту.

Як повідомлялося, конкурсна комісія Мінтрансзв’язку 25 жовтня рекомендувала затвердити на посаді начальника Іллічівського порту Геннадія СКВОРЦОВА і начальника Херсонського морського торгового порту - Андрія ЄГОРОВА.

Як повідомили УНІАН у Херсонському порту, поки що немає наказу міністра транспорту про призначення А.ЄГОРОВА, тому він продовжує виконувати обов`язки начальника порту.

23 серпня ц.р. міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про звільнення начальників Іллічівського морського торгового порту Руслана РАДЗІХОВСЬКОГО і Херсонського порту - Василя ІВАНЮКА. Міністр відзначив, що ситуацію в Іллічівському і Херсонському портах він розцінює як невиконання умов контрактів з начальниками портів і прямих наказів міністра. Він також повідомив, що нові начальники цих портів будуть призначені на конкурсних засадах.

В.о. начальника Іллічівського порту 23 серпня був призначений Г.СКВОРЦОВ, проте Р.РАДЗІХОВСЬКИЙ через суд оскаржив нове призначення як незаконне.

А.ЄГОРОВ був призначений в.о. начальника Херсонського морського торгового порту 30 серпня наказом Міністерства транспорту і зв`язку №910. До цього він був начальником порту «Донузлав», рішення про будівництво якого відмінили у вересні ц.р. З травня 2003 року по березень 2005 року обіймав посаду начальника Одеського морського торгового порту.

Довідка УНІАН. Г.СКВОРЦОВ, 1955 року народження, закінчив Одеське морехідне училище, Одеський інститут інженерів морського флоту. Трудову діяльність почав в ІМТП у 1976 р. Працював на різних інженерних посадах - від заступника начальника складу до 1-го заступника начальника ІМТП. У 1988-1990 рр. - начальник порту «Копальня Піраміда» (Шпіцберген). У 2002 р. був призначений директором Держдепартаменту морського і річкового транспорту України. У 2004-2006 рр. - директор ДП «Агентство морської безпеки».