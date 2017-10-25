На Житомирщині поховали 17-річну дівчину, яку до смерті побили за борг

Олена Журахівська померла у лікарні після жорстокого побиття компанією молодих людей. Непритомну дівчину знайшла на вулиці випадкова перехожа. Медики 6 днів боролися за її життя, але виявились безсилими, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожРезонансне вбивство на Житомирщині: у справі щодо побиття до смерті 17-річної дівчини 5 підозрюванихПоліція з'ясувала, що троє дівчат і двоє хлопців почали бити Олену на її подвірї при її батьках, а продовжили на вулиці, де було багато свідків. Проте ні рідні, ні сусіди не тільки не спробували зупинити нападників, але навіть не викликали поліцію.

Трьом дівчатам та двом хлопцям, які били Олену і залишили її на вулиці помирати, уже оголосили про підозру. Двох, які завдавали найбільше ударів, взяли під варту. Ще трьом наразі обирають запобіжний захід. Обвинувачення просить для них домашнього арешту.

Сестра загиблої Вікторія Журахівська: " Я була б рада, аби повернули смертну кару, тому що як такі люди можуть жити? Вони позбавили життя фактично дитину. У неї були плани, мрії, але все обірвалося в один момент".