Страшенно худа: в індійському музеї Мадам Тюссо виставили фігуру Анджеліни Джолі (відео)

У Нью-Делі (Індія) у Музеї мадам Тюссо була представлена нова воскова фігура Анджеліни Джолі. Про це передає ТСН.

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Презентація фігури пройшла кілька днів тому. Зазначимо, що це не перша воскова копія 42-річної Джолі. Фігура дуже схожа на актрису. Її одягнули в чорне мереживне плаття, яке має високий розріз, а на її шиї блищить коштовне кольє.

Чи приїде сама Анджеліна Джолі подивитися на воскову копію, поки що невідомо. У актриси дуже напружений робочий графік. Крім цього, вона одна займається вихованням шістьох дітей.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в лондонському Музеї мадам Тюссо розділили Анджеліну Джолі та Пітта.