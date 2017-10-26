Клімкін: у в'язницях РФ знаходяться 38 українських політв'язнів, понад 100 - в заручниках на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що у російських в'язницях перебуває 38 політичних в'язнів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

Також він висловлив переконання, що "Росія не може винести міжнародного тиску". "Тому що усі наші зусилля впродовж останніх тижнів та місяців призвели до того, що зараз Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз звільнені з російських в'язниць. І ми продовжимо боротьбу за кожного, хто зараз знаходиться у російських в'язницях. У нас все ще є приголомшливе число – 38 наших політичних в'язнів у російських в'язницях, і, водночас, більш ніж 100 заручників на окупованому Донбасі", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватили Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

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27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом мав прибути в аеропорт «Бориспіль» сьогодні ввечері, але пізніше їхнє прибуття перенесли на завтра. Очікується, що літак прибуде о 13.50.