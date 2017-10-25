Чубаров розповів, хто був залучений до звільнення Умерова та Чийгоза

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (фракція «БПП») Рефат Чубаров заявляє, що до звільнення незаконно засуджених окупаційною владою в Криму заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза були залучені президент України, лідери інших країн, Меджліс та адвокати. Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останні два тижні Умеров і Чийгоз, найближчі їхні родичі, а також народний депутат України Мустафа Джемілєв, сам Чубаров жили в постійній напрузі в очікуванні звільнення заступників голови Меджлісу.

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«Зрозуміло, що до звільнення Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза було залучено безліч людей - від президента України та президентів інших країн, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і керівництва Меджлісу кримськотатарського народу до родичів і адвокатів Ільмі і Ахтема», - зазначив Чубаров.

Він зауважив, що звільнення всіх політв'язнів Криму було і залишається одним із головних завдань Меджлісу кримськотатарського народу на етапі тимчасової окупації Криму Росією. «Ми продовжуємо робити і далі все можливе і більше того, щоб радість звільнення увійшла в кожну кримськотатарську родину, запанувала над усім Кримом. Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю щиру вдячність усім, хто сприяв звільненню Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза», - підкреслив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, літак із заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму, вже приземлився в Анкарі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook. Цеголко зазначив, що за дорученням президента України їх зустрічатиме посол України та сприятиме їх перебуванню в Туреччині.

Перед цим Чубаров в коментарі УНІАН повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, далі вони мають попрямувати до України.

*** 9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Протягом вересня в окупованому Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.