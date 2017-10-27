Половина звільнених поліцейських поновились через суди - Князєв

Половина звільнених поліцейських, які не пройшли переатестацію, поновились на своїх посадах через суди.

Про це сьогодні у Львові заявив голова Національної поліції України під час розширеної наради з керівниками підрозділів головних управлінь з усіх областей України, передає ZIK.

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Зокрема, за його словами, із 5 тис. звільнених поновилось 2,5 тис. Також глава Нацполіції повідомив, що прокуратура відкрила 126 проваджень про отримання хабарів поліцейськими, 16 із яких засуджено.

Крім того, було складено 283 протоколи стосовно працівників поліції про водіння у нетверезому стані: 184 з таких поліцейських було звільнено, однак 25 із них змогли поновитись через суди.

Як повідомляв УНІАН, за словами Князєва, найбільш спокійна криміногенна ситуація спостерігається на заході України.