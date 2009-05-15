Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, під яку процентну ставку вкладники проблемних банків можуть переоформити свої депозити

На даний момент статус учасника Фонду гарантування внесків фізичних осіб мають 8 проблемних банків. Вкладники цих фінустанов можуть переоформляти свої депозити на нових умовах, у тому числі і за новими процентними ставками. Правда, це вкладникам зовсім не на руку, оскільки процентні ставки по депозитах в цих банках з введенням тимчасових адміністрацій знизилися, а пролонгувати внесок на колишніх умовах банки відмовляються.

Родовід Банк Фінустанова не виплачує депозити, термін яких закінчився, а тільки переоформляє їх. У національній валюті внесок можна переоформити на 9 або 12 місяців, в іноземній валюті – тільки на рік. Якщо до введення тимчасової адміністрації банк пропонував до 24% річних в гривні, то зараз внесок в нацвалюті на рік можна оформити під 13-15% річних, в доларах – під 7-8%, в євро – під 4-5%. Внески на 9 місяців в національній валюті приймаються під 8-10% річних. Продовжити депозит на старих умовах не вийде. «Внесок можна тільки переоформити, при цьому відсотки за депозитами нараховуватимуться згідно з новими умовами», – повідомили в колл-центрі банку.

Родовід Банк надає можливість переоформити старий депозит разом з накопиченими відсотками по ньому або ж без відсотків. «Відсотки по внеску можна перерахувати на картку, з якою клієнт зможе знімати по 50 гривень в день з банкомату або на 300 гривень розрахуватися в торговій мережі», – говорить співробітник Родовід Банку.

«Київ» Кошти з депозитів, термін яких закінчився, і відсотки банк не виплачує. Щоб гроші на таких депозитах приносили дохід, в «Києві» пропонують переоформити вклад. Максимальні ставки за депозитами строком на три місяці складають 18,5% в гривні, 9,5% в доларах і 7,5% в євро. Прибутковість внесків на рік – до 22% в національній валюті, 12% в доларах і 10% в євро.

«Арма»

До введення тимчасової адміністрації (14 квітня) процентні ставки за внесками в банку були захмарні. Так, гривневий депозит в «Армы» можна було відкрити під 27% річних, доларовий – під 17%, вклад в євро – під 14%. Зараз банк пропонує переоформити внески на півроку всього під 17-19% річних в гривні, під 8-10% в доларах або під 6-9% в євро. Депозит на 12 місяців принесе прибутковість – до 18-20% в гривні, 9-11,5% в доларах і 7-9,5% в євро.

Західінкомбанк

Виплати депозитів і відсотків банк поки не проводить. Після закінчення терміну депозитного договору клієнтові пропонують переоформити внесок. Мінімальний термін, на який оформляється новий депозит, складає три місяці, процентні ставки – до 17% в гривні, до 7% – в іноземній валюті. Депозит строком на півроку банк залучає під 18% річних в гривні або 9% в інвалюті, на рік – під 20% і 12% відповідно.

«Дністер» Банк, на відміну від інших проблемних фінустанов, опитаних «Делом», не міняв процентні ставки після приходу тимчасового адміністратора. «Дністер» пропонує оформити депозит на термін від одного місяця до півтора року. Ставки по одномісячних внесках в гривні становлять 22% річних, в доларах – 12%, в євро – 11,5%. На три місяці переоформити депозит можна під 25% в гривні і 13% у валюті. На рік банк приймає гривню під 23%, долар під - 14%, євро - під 13%.

Трансбанк Зняти кошти з депозиту, термін якого закінчився, в банку неможливо. Відсотки видаються тільки по 100 гривень в тиждень і лише тим вкладникам, у яких розмір депозиту не перевищує 5 тисяч гривень. Переоформити внесок можна мінімум на 3 місяці під 2-8% в гривні, 2-3% в доларах і під 1-2% в євро. Депозити строком на 370 днів фінустанова приймає під 18-24% річних в гривні, 10-13% в доларах і 9-12% в євро.

«БІГ Енергія»

Депозити, термін яких закінчився після введення тимчасової адміністрації, банк не виплачує, а пропонує переоформити. Так, внески на три місяці зараз приймаються під 14,5-15% річних в гривні, 8-9% в доларах і 7-7,5% в євро. Депозит строком на рік можна переоформити під 18-18,5% в національній валюті, під 12,1-12,3% в доларах і під 11,2-11,3% в євро.

БРР Переоформити внесок в банку можна тільки на півроку або на рік. Процентні ставки по піврічних вкладах - 12,5% в гривні, 9% в доларах і 8% в євро, по депозитах на 12 місяців – 20% в нацвалюті, 12% – в доларах, 11% – в євро.