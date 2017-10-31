В Україні в лотерею "Мегалот" зірвано Мегаприз на суму 5 500 000 гривень

Як повідомляє оператор державних лотерей «М.С.Л.», у тиражі «Мегалот» №1687 від 28 жовтня 2017 року було виграно 5 500 000 гривень! Виграшна ставка була зроблена у Львові на фірмовому столі «М.С.Л.» за адресою вул. Богдана Хмельницького, 225. Ставку зробили 27 жовтня, а коштувала вона 50 гривень.

«М.С.Л.» щиро вітає переможця та запрошує до найближчого офіційного представництва для оформлення призу. Компанія також пропонує долучитись до закритого привілейованого «Клубу мільйонерів «М.С.Л.» та взяти участь у ексклюзивній VIP-програмі «Два дні з життя мільйонера», що дозволить відчути всі переваги розкішного життя. Наприклад, Євген Зеленський, який 18 лютого виграв Мегаприз розміром у 6 150 000 гривень, узяв участь у цій ексклюзивній програмі та разом із дружиною провів незабутній уїк-енд у столиці. Протягом 25-26 березня вони відвідали заміський спортивно-стрілецький клуб з розвагами для справжніх чоловіків, узяли активну участь у зйомках улюбленої лотереї та повечеряли з чарівною ведучою «Мегалот». Доповнили відпочинок професійні фотосесії, престижні ресторани, готель у центрі Києва. І це далеко не весь перелік!

Нагадаємо, що 22 квітня у тиражі «Мегалот» №1633 був виграний найбільший лотерейний джекпот в Україні у 2017 році: тоді щасливчик з Дніпра зірвав суму в 13 450 000гривень! Неймовірно також те, що у наступному тиражі №1634 у Вінниці також було виграно джекпот у розмірі 5 000 000 гривень. Таким чином, вперше в історії лотереї «Мегалот» протягом п’яти днів було зірвано два Мега джекпоти поспіль на загальну суму 18 450 000 гривень.

Нагадаємо, що розіграші державної лотереї «Мегалот» транслюються з 23:20 по 23:30 на Першому Національному (UA:Перший) щосереди та щосуботи.