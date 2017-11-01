На Одещині біля кладовища виявили 40 снарядів часів Другої світової війни
12:06, 01 листопада 2017Суспільство
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Зараз вирішується питання про їх вилучення та знищення.
Снаряди виявлено під час земляних робіт \ Скріншот
В Одеській області біля кладовища виявлено 40 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Читайте такожНа Житомирщині піротехніки знищили 32 боєприпаси часів минулих війнЯк повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в селі Павлівка Роздільнянського району біля місцевого кладовища виявлено 40 снарядів калібру 120 мм.
У прес-службі уточнили, що снаряди виявлено під час земляних робіт.
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