На Одещині біля кладовища виявили 40 снарядів часів Другої світової війни

12:06, 01 листопада 2017
Суспільство
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Зараз вирішується питання про їх вилучення та знищення.

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В Одеській області біля кладовища виявлено 40 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Читайте такожНа Житомирщині піротехніки знищили 32 боєприпаси часів минулих війнЯк повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в селі Павлівка Роздільнянського району біля місцевого кладовища виявлено 40 снарядів калібру 120 мм.

У прес-службі уточнили, що снаряди виявлено під час земляних робіт.

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