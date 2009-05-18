Восени-взимку варто чекати нового зниження цін на житло?

Скасування мораторію на дострокове зняття депозитів приведе до незначного підвищення попиту на житло.

Таку думку кореспондентуі УНІАН висловив директор з маркетингу консалтингової компанії SV Development Володимир СТЕПЕНКО.

«Ця подія (скасування мораторію на дострокове зняття депозитів - УНІАН) може лише дещо вплинути на підвищення попиту. Насправді, якби у людей була можливість зняти свої депозитні кошти, це істотно не вплинуло б на збільшення попиту на квартири», - сказав він.

В.СТЕПЕНКО пояснив, що наявність у населення значних грошових ресурсів у банках «далеко не зпівставно з тим, що людей звільняють з роботи, відправляють у відпустку за свій рахунок».

На думку експерта, можливе незначне збільшення попиту на житло не призведе до зростання його вартості.

«У будь-якому разі, вартість нерухомості ще знижуватиметься. Можливо, за рахунок коливання курсу долара це зниження не буде таким активним», - додав він.

Одним із чинників, що свідчить про неготовність населення вкладати свої депозити в придбання житла, експерт назвав те, що дно ринку ще не досягнуте.

В.СТЕПЕНКО зазначив, що за сприятливих умов стабілізація почнеться з другого-третього кварталу 2010 року, і «таким чином другий-третій квартал - це, по суті, і буде дно».

Враховуючи зниження курсу долара, експерт вважає, що купують житло люди, які в основному зберігали свої заощадження в доларах.

«На сьогоднішній день курс долара почав знижуватися. Якщо перерахувати ціну (на житло - УНІАН) в доларах, то вона почала потихеньку зростати. З одного боку, ми бачимо, що зважаючи на глобальну економічну кризу ціна зменшується, а, з іншого боку, зміцнення гривні посприяло тому, що на деяких об`єктах ціна почала зростати тільки через коливання курсу долара», - пояснив він.

В.СТЕПЕНКО рекомендує або вкладати заощадження в придбання нерухомості (у зв`язку з непередбачуваністю коливання курсу долара) за «дешевою кризовою ціною», або почекати кінця 2009 - початку 2010 року, «коли ціни на житло впадуть ще більше».

У свою чергу президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр РУБАНОВ також дотримується думки, що скасування мораторію на дострокове зняття депозитів не приведе до появи масового попиту на придбання житла.

«Можливо, якесь пожвавлення буде, але воно буде незначним. Тому що ще усвідомлення того, що наступила ця «точка кипіння», не прийшло. Люди в стані очікування», - сказав він.

Експерт також зазначив, що сьогодні спостерігається деяке уповільнення темпів зниження вартості житла.

«Друга хвиля (зниження цін на житло - УНІАН) вже пройшла, третя – наступить восени цього року», - вважає О.РУБАНОВ.

Експерти сходяться на думці, що найбільш затребуваним, як і раніше, буде дешеве житло («гостинки» і однокімнатні квартири) на вторинному ринку, а також житло у введених в експлуатацію будинках на первинному ринку.

«Ті об`єкти, які готові на 80-90%, все одно мають мінімальний попит, тому що і такі, на перший погляд, готові об`єкти, бувають проблемними. А якщо будинок не здано в експлуатацію, людина там жити не може», - додав В.СТЕПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 12 травня ц.р. Національний банк України скасував норми своєї грудневої постанови, які де-факто встановлювали мораторій на дострокову видачу депозитів.