Як на полігоні під Києвом відзначали День ракетних військ та артилерії ЗСУ (фоторепортаж)

3 листопада 2017 року на військовому полігоні в Київській області відбулися урочистості з нагоди Дня ракетних військ і артилерії Збройних сил України.

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Зокрема, ракетники провели військові навчання, на яких показали свої уміння, а президент України Петро Порошенко відзначив військових державними нагородами.

При цьому, виступаючи перед військовими, глава держави повідомив, що Україна отримає від США потужніші комплекси радіоелектронної та контрабатарейної боротьби.

Водночас Порошенко наголосив, що ракетні і артилерійські частини повинні бути готові в будь-який момент повернутися на Донбас.

За його словами, на ракетні війська та артилерію припадає понад 70% бойових вогневих завдань в зоні проведення Антитерористичної операції.

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"Після того, як російська агресія на сході нашої держави за допомогою кремлівського воєнторгу суттєво наростили свій потенціал в протиповітряній обороні і ускладнили нашу можливість застосовувати фронтову та військову авіацію, саме тоді ракетні війська і артилерія стали основним вогневим гравцем на полі бою. На них припадає більше 70% бойових вогневих завдань, які стоять перед українськими військами", - заявив Порошенко.

Крім цього, президент повідомив, що з початку бойових дій з російським агресором загинули 317 артилеристів. "За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань 1591 воїн-артилерист були відзначені високими державними нагородами. 317 героїв-гармачів загинули в боях з російських агресором", - заявив він