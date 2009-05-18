Україна може брати участь у "Східному партнерстві" доки їй це вигідно

Ініціатива Європейського Союзу «Східне партнерство» дає Україні додаткові можливості для зближення з ЄС і може прискорити інтеграцію до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання сьогодні на прес-конференції висловив перший заступник секретаря РНБО України, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

Він категорично спростував закиди щодо нібито віддалення України від повноправного членства у ЄС в результаті участі у «Східному партнерстві».

«Переконаний, що не тільки не віддаляє, а навпаки – додає нам певних можливостей, щоб цей шлях ми пройшли швидше», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він наголосив, що метою «Східного партнерства» є надання кожній з шести країн – учасниць ініціативи – додаткових можливостей розвивати співпрацю з Євросоюзом. «У нас є свої двосторонні відносини з ЄС, і ми від них не відмовляємося. Ми шукаємо у «Східному партнерстві» додаткові важелі впливу на цей процес», - зазначив перший заступник секретаря РНБО.

Позитивний вплив «Східного партнерства» на відносини України та ЄС підтвердив і колишній міністр закордонних справ Анатолій ЗЛЕНКО.

Він зауважив, що Україна може брати участь у цій ініціативі стільки часу, скільки це буде їй вигідно. Крім того, за його словами, потрібно диференціювати цілі країн – учасниць «Східного партнерства».

А.ЗЛЕНКО переконаний, що Україна має найбільший ступінь інтеграції з Європейським Союзом і може розраховувати на отримання найбільшої вигоди від участі в цьому проекті.

Коментуючи фінансове забезпечення «Східного партнерства», обидва експерти погодилися, що 600 млн. євро до 2013 року на шість країн – це небагато.

Разом з тим, вони вважають, що цієї суми достатньо для початку реалізації низки конкретних проектів спільно з ЄС і вважають, що за умови їхньої успішності фінансування «Східного партнерства» може суттєво збільшитися.