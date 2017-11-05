В Одесі прокуратура почала розслідування за фактом неналежного лікування бійців АТО

В Одесі прокуратура почала розслідування після скарги волонтера про неналежне лікування травмованих учасників антитерористичної операції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, кримінальне провадження відкрито 4 листопада в зв'язку з інформацією про неналежне лікування у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса) учасників АТО на сході України.

Зазначається, що прокуратура вивчила інформацію про неналежне лікування військовослужбовців, яку було розміщено 4 листопада в Facebook львівським волонтером Наталією Арестовою.

За даними волонтера, двоє військовослужбовців були переведені до Львівського військового госпіталю з Одеси, де «доведені до жахливого стану» - пролежні, дефіцит маси тіла, застійні пневмонії тощо.

З’ясовано, що військовослужбовці однієї з військових частин, перебуваючи в зоні проведення АТО, в серпні поточного року внаслідок стрибків у воду під час відпочинку отримали тяжкі травми хребта (переломи шийних хребців із розривом спинного мозку), що призвело до паралічу та порушення функцій організму. Первинна допомога надавалася цивільними лікувальними закладами, 61-м мобільним військовим госпіталем, а надалі вони були доставлені до зазначеного Військово-медичного клінічного центру, де їх прооперували.

«Однак лікування не виявилося успішним, і хворих було переведено до військового госпіталю у Львів для реабілітації», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що опитані службові особи одеського медичного закладу та волонтери, які постійно надають допомогу в лікуванні військовослужбовців, повідомили про те, що зазначеним бійцям було надано всю необхідну допомогу.

«Операція проведена кращими фахівцями, забезпечено якісний догляд із використанням якісних медичних препаратів та обладнання. Було надано фінансове сприяння волонтерів та благодійних організацій. Однак через тяжкість отриманих травм уникнути наслідків паралічу у вигляді пролежнів, порушень метаболізму та супутніх інфекцій не вдалося», - повідомили в прокуратурі.

Водночас у прес-службі зазначили, що органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок, а належну професійну оцінку діям лікарів може надати лише комплексна судово-медична експертиза.

Тому військовою прокуратурою Південного регіону України розпочато розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в особливий період, що заподіяло істотну шкоду). Розслідування доручено військовій прокуратурі Одеського гарнізону.