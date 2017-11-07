"Ми як жриці, робимо все красиво": ЗМІ дізналися про "таємниці" роботи салонів еротичного масажу (відео)

Ці таємні місця знаходяться в звичайних житлових будинках. Журналісти програми "Гроші" занурилися в таємний світ розпусти, щоб розповісти, як борделі перетворилися в масажні салони.

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За словами колишньої працівниці "масажного салону", перелік його послуг входив інтим. За "роботу" їй давали 1000-1200 грн. Якщо клієнт попадається щедрий, то може дати і 300 доларів, говорить інша екс-жриця кохання.

Журналістам під приводом влаштування на роботу вдалося зв'язатися з власницею одного з замаскованих борделів. Вона зізналася, що в її "салоні" надають послуги інтиму: "Ми як жриці, з чоловіком, ми робимо все красиво. Якщо вам сподобається чоловік, таке можливо. Хвилин 10-15...".

Власниця також зізналася, що її бізнес "під дахом" силовиків.

"У нас є люди які нас захищають. Законом це заборонено. З нашого доходу ми платимо їм гроші. Якщо виникають якісь проблеми, ми дзвонимо людині і він вирішує ці питання", - зізналася директор масажного борделя.