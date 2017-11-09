У КМДА увірвалося близько 100 протестувальників через "заморожене" будівництво (відео)
Під час прориву мітингувальників до будівлі КМДА комусь стало зле і викликали «швидку».
У КМДА увірвалося близько 100 протестувальників з вимогою поновити будівництво.
Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Прямий".
Повідомляється, що люди вклалися у будівництво, а компанія не продовжує його. Тобто житло "заморожене" більш як два роки.
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Протестувальники прорвали охорону у будівлю КМДА, і наразі з пластиковими пляшками скандують і вимагають від керівництва мерії вирішити проблему. Під час прориву комусь стало зле і викликали «швидку».
Чиновники КМДА вийшли до незадоволених громадян, які емоційно висловлювали невдоволення невирішеністю ситуації.
«На сьогодні клопотання в порядку денному клопотання по вашому питанню стоїть», – запевнив один з чиновників, що вийшов до людей.