Lucasfilm оголосив про зйомки нової трилогії "Зоряних війн", не пов'язаної з родиною Скайвокерів

Кінокомпанія Lucasfilm оголосила про створення четвертої трилогії в рамках кіносаги "Зоряні війни". Про це повідомляється на сайті кіновсесвіту.

Режисером трилогії стане Райан Джонсон, який зняв епізод "Останні джедаї". Відзначається, що заявлена трилогія не буде пов'язана з родиною Скайвокеров.

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Світова прем'єра 8 епізоду "Зоряних війн" призначена на 14 грудня 2017 року, через два роки після прем'єри "Пробудження сили" і через рік після прем'єри спін-офф "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії".