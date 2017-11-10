СБУ не забороняла в'їзд в Україну італійському співакові Сафіні, який виступав у Криму - ЗМІ

Служба безпеки України не забороняла в'їзд в Україну італійському оперному співакові Алессандро Сафіні, який виступав в анексованому Криму.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Крим.Реалії.

«Рішення про заборону на в'їзд в Україну Алессандро Сафіні не приймалося. Таке рішення приймається за наявності достатньої інформації про факт здійснення суспільно небезпечного діяння незалежно від території його вчинення», – сказано у запиті.

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Італійський оперний співак Алессандро Сафіна планував гастролі в анексованому Криму в лютому 2016 року. Після того, як Мінкульт України пригрозив співакові «чорним списком», Сафіна скасував поїздку на півострів.

Сафіна вже в'їжджав на територію Криму після анексії півострова Росією. 14 вересня 2015 року у нього відбувся концерт в Ялті, зазначає видання.

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або які висловилися на підтримку російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.