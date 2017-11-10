У Польщі зник 25-річний українець (фото)

У Польщі вже кілька днів шукають українця Кирила Вознюка. Він вийшов у клуб і після цього з ним немає зв'язку й ніхто його не бачив.

25-річний дніпрянин зник 4 листопада. Близько 22:00 він вийшов з дому в місті Серпц й збирався йти на дискотеку в Борково-Косцельне, передає ТСН.

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Він розмовляв з мамою телефоном аж до того моменту, коли заходив у клуб. Після того, як хлопець вийшов із закладу, його телефон відключений. За даними журналістів, він сів у попутку й після цього зник.

Кирило працював у пекарні в місті Серпц, він був працевлаштований офіційно. Роботодавець повідомив про зникнення хлопця 6 листопада. Зараз вся поліція міста задіяна в пошуках українця, його шукають за допомогою собак і квадрокоптеров.

Як повідомляли ЗМІ, 8 листопада польські прикордонники затримали в Опольському воєводстві 17 громадян України.