У Дніпрі катастрофічно бракує місць для поховання, влада ввела обмеження (відео)

Через захаращеність на дніпровських цвинтарях заборонили встановлювати столи й огорожі. Відповідну заборону затвердив міськвиконком, повідомляє ТСН. Пам'ятник і одна лавка - ось і все, що можна облаштувати біля могили.

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У мерії пояснили - в Дніпрі катастрофічно бракує місць для поховання. Численні огорожі й меблі захаращують проходи та проїзди. Ритуальна служба повинна буде демонтувати усі конструкції, самовільно встановлені після впровадження заборони.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Ізраїлі аналогічну проблему вирішили значно прогресивніше - побудували багатоповерхове кладовище.