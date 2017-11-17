Суд залишив екс-регіонала Єфремова під вартою – адвокат

22:47, 17 листопада 2017
Суспільство
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За майже рік судового розгляду у справі допитані більше тридцяти свідків.

Екс-регіоналу Олександру Єфремову продовжили термін арешту / фото УНІАН

Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін тримання під вартою колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це повідомляється на сторінці Єфремова у Facebook з посиланням на адвоката Андрія Смирнова.

За інформацією захисту, за майже рік судового розгляду у справі допитані більше тридцяти свідків.

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Також захист заявляє про неприпустимість автоматичного продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ґрунтуючись лише на тяжкості можливого покарання.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 4 січня направила в суд обвинувальний акт стосовно Єфремова.

Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка»; державній зраді.

13 січня стало відомо, що Єфремова конвоювали до Старобільська із Києва, де він перебував під арештом із липня 2016 року.

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Теги: #справа Єфремова#запобіжний захід Єфремову#арешт Єфремова